Депутат Андрей Лабыгин подал в суд на думу Иркутска

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска принял в производство иск депутата Андрея Лабыгина на думу Иркутска. Об этом сообщается в материалах суда.

Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления поступило 18 ноября. Первое заседание по делу назначено на 5 декабря 2019 года.

Напомним, 31 октября народные избранники проголосовали за снятие с поста заместителя председателя думы Андрея Лабыгина. На его место была предложена кандидатура Евгения Стекачёва. Вопрос о снятии Андрея Лабыгина внес депутат Алексей Распутин. Напомним, по его словам, тот нарушил правила депутатской этики, не уведомив думу о том, что входит в состав учредителей коммерческой фирмы.

Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников на встрече клуба публичной политики в Иркутске 5 ноября прокомментировал решение представительного органа о замене одного из вице-спикеров.