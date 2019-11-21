|Политика
|21.11.2019
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Депутат думы Братска Александр Дубровин провел прием жителей Правобережья Братска
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Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Братска, член фракции «Единая Россия» Александр Дубровин провел очередной прием жителей 24 округа Братска. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Жители обратились к депутату с просьбой оказать содействие в ремонте придомовой территории и организации детской игровой площадки, поиске финансирования детской хоккейной команды Правобережного района.
– Вопрос непростой. Нужно узнать механизмы поступления средств для поездок детей на соревнования и помочь, если будет такая возможность. Спорт крайне важен не только для детей и их родителей, а для города в целом, – отметил Александр Дубровин.
Необходима помощь в устройстве пандуса в одном из домов на улице Сосновая.Так вышло, что на одной лестничной площадке живут сразу две семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья – они не могут ходить. Пандус просто необходим, в подъезде высокое крыльцо. Александр Дубровин в кратчайшие сроки обратится в администрацию жилого района, чтобы совместно найти пути решения этого вопроса.
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