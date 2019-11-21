Депутат думы Братска Александр Дубровин провел прием жителей Правобережья Братска

Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Братска, член фракции «Единая Россия» Александр Дубровин провел очередной прием жителей 24 округа Братска. Об этом сообщает пресс-служба партии. Жители обратились к депутату с просьбой оказать содействие в ремонте придомовой территории и организации детской игровой площадки, поиске финансирования детской хоккейной команды Правобережного района. – Вопрос непростой. Нужно узнать механизмы поступления средств для поездок детей на соревнования и помочь, если будет такая возможность. Спорт крайне важен не только для детей и их родителей, а для города в целом, – отметил Александр Дубровин. Необходима помощь в устройстве пандуса в одном из домов на улице Сосновая.Так вышло, что на одной лестничной площадке живут сразу две семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья – они не могут ходить. Пандус просто необходим, в подъезде высокое крыльцо. Александр Дубровин в кратчайшие сроки обратится в администрацию жилого района, чтобы совместно найти пути решения этого вопроса. КООРДИНАТЫ: Общественная приемная депутата работает по адресу: Братск, улица Ангарстроя, 8. С вопросами вы можете обратиться и по телефону: 8-902-547-78-73. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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