Депутат думы Иркутска Алексей Распутин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Участником предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатом в депутаты думы Иркутска по одномандатному избирательному округу №22 зарегистрирован действующий депутат гордумы, член президиума регионального политсовета ЕР Алексей Распутин.

– Вне всякого сомнения, «Единая Россия» – это основная движущая политическая сила в России на сегодняшний день. Предварительное голосование в очередной раз показывает, что демократические принципы лежат в основе работы нашей партии. Еще до выборов мы проходим процедуру предварительного голосования как дополнительный фильтр кандидатов, – сообщил Алексей Распутин. – Для меня большая честь выдвинуться от «Единой России» на выборы. Надеюсь, что мне удастся одержать победу в предварительном голосовании, чтобы в дальнейшем представлять партию на выборах, а в случае победы и в качестве депутата думы Иркутска.

Напомним, Алексей Распутин в 2016 году был избран депутатом гордумы шестого созыва. В настоящее время он входит в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, а также в комиссию по экономической политике и бюджету.

Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, кандидатом для участия в предварительном голосовании может быть как член партии «Единая Россия», ее сторонник, так и беспартийный. Члены других партий к участию в предварительном голосовании не допускаются.

Прием документов заканчивается 30 апреля. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут выборы в местные органы власти. Результаты предварительного голосования будут подведены не позднее 28 мая 2019 года.