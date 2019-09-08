Депутат думы Иркутска Анатолий Аблов может получить мандат в Заксобрании

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска шестого созыва Анатолий Аблов («Единая Россия») может получить мандат в Законодательном собрании региона. Место ему перейдёт от Геннадия Осодоева, победившего на выборах мэра Эхирит-Булагатского района. Об этом на пресс-конференции 9 сентября рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.

– Это Усть-Ордынская региональная группа №22, там мандат нестабильно держится, скажем так. Мы его уже один раз передавали в связи с тем, что у нас при первоначальном распределении получил место Александр Якубовский, который потом ушёл в Госдуму, – напомнил он.

Мандат Александра Якубовского и перешёл Геннадию Осодоеву по списку. Он должен в течение пяти дней принять решение о том, будет ли слагать полномочия парламентария. Если Геннадий Осодоев решит оставить место в Заксобрании, оно перейдёт следующему по списку – Анатолию Аблову. После него идёт ещё один человек. Если оба откажутся от мандата, то он перейдёт региональной группе в списке «Единой России», которая ранее не участвовала в распределении портфелей в ЗС.

В думе Иркутска Анатолий Аблов представлял интересы избирательного округа №24. В состав седьмого созыва он не баллотировался.