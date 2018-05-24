Депутат думы Иркутска Михаил Корнев отчитался перед избирателями о работе

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - О работе в 2017 году отчитался перед своими избирателями депутат думы Иркутска Михаил Корнев.

В частности, сообщает пресс-служба гордумы, состоялось более 80 приемов избирателей в двух общественных приемных. Подготовлено более 200 запросов в различные инстанции по вопросам городского значения. Раз в три месяца депутат встречался с горожанами в общественной приемной «Единой России».

В прошедшем году администрация Иркутска по инициативе депутата отремонтировала четыре двора в микрорайоне Юбилейный, 21, 22, 25 и на Багратиона, 54/15. По просьбам жителей привели в порядок лестницу, пешеходные и тротуарные дорожки между домами № 50, 45, 46. Возле дома №45 также отремонтирована часть придомовой территории, парковочная зона для автомобилей. Обновили дорожное покрытие между домами №31 и №33. Ремонт лестниц выполнен по следующим адресам: микрорайон Юбилейный, дома №9, 21, 33, 43, 45, 50, 68, 74, 78; ул. Бородина, 23, 39; ул. Багратиона, 50А.

По многочисленным обращениям жителей было частично восстановлено дорожное покрытие возле остановки общественного транспорта «Микрорайон Юбилейный». Совместно с представителями полиции и комитетом городского обустройства мэрии организовано одностороннее движение по ул. Театральная (от ул. Якоби до ул. Мухиной). В 2017 году установлена новая детская площадка на Багратиона, 42-44, доукомплектованы детские площадки в Приморском, 27 и на Бородина, 13/2, 23. В Юбилейном, 77 установили многофункциональную спортивную площадку.

Депутат поддерживает активное взаимодействие с общественными организациями округа, инициативными гражданами. Например, советам ветеранов по запросу предоставляется транспорт для поездок в Савватеевку, где находится парк деревянной скульптуры. Ветераны-юбиляры избирательного округа получают поздравления и подарки. Уже несколько лет подряд Михаил Корнев организует для жителей округа праздники, без внимания не остаются дети-сироты и дети из семей в трудной жизненной ситуации, которые получают от депутата материальную помощь.

По многочисленным просьбам жителей Юбилейного и при участии депутата администрация Иркутска начала подготовительные работы по ремонту окружной дороги микрорайона Юбилейный в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

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