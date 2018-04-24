Депутат думы Иркутска Сергей Юдин рискует остаться без мандата: прокуратура обнаружила сокрытие имущества

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутата думы Иркутска по одномандатному округу №17 Сергея Юдина могут лишить мандата из-за недостоверной информации в его имущественной декларации за 2015-2016 годы (в частности, он не указал несколько земельных участков, находящихся в его собственности, - прим.ред.). Об этом стало известно 24 апреля на заседании думской комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. Как рассказал руководитель аппарата думы Максим Абрамов, утром 24 апреля по этому поводу пришло представление городской прокуратуры. Оказалось, что поводом для проверки достоверности сведений, предоставленных Сергеем Юдиным, послужило обращение от некоей гражданки Титовой. Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, а также о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Юдина пришло на имя председателя Евгения Стекачёва. Решение прокуратуры должно быть исполнено в течение 30 дней. В соответствии с требованиями федерального законодательства, которые вступили в силу год назад, на ближайшем заседании думы депутаты должны будут принять решение перенаправить информацию прокуратуры губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Это станет поводом инициировать проверку факта недостоверных сведений специальным управлением правительства региона, которое занимается антикоррупционной политикой. В эту же структуру депутаты направляют свои декларации. Если губернаторская проверка подтвердит факт нарушения со стороны Сергея Юдина, глава региона должен будет направить в думу Иркутска заявление о необходимости лишить депутата мандата. В этом случае, пояснил Максим Абрамов, дума будет обязана принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата. Если же губернатор после обращения думы не инициирует проверку, либо она не подтвердит факт недостоверных данных в декларации народного избранника, прокуратура будет вправе применить меры реагирования, например, направить главе Иркутской области представление. В том числе, надзорный орган вправе подать в суд. Если дума Иркутска не направит информацию главе региона, то председатель также получит соответствующие санкции со стороны прокуратуры. Ближайшее заседание думы состоится 25 апреля. Депутат Александр Якубовский отметил, что, на его взгляд, в документах прокуратуры не говорится о коррупционной составляющей. Он посчитал, что вопрос необходимо было обсудить всесторонне с приглашением представителя прокуратуры и Сергея Юдина. Народный избранник также не исключает, что его коллега обратится в суд. Максим Абрамов сказал, что депутат, как и любой гражданин, может отстаивать свои права в суде, однако, иск на это конкретное представление прокуратуры он подать не может, поскольку оно направлено не в его адрес, а председателю думы. Он, в свою очередь, в силу закона обязан отреагировать не документы. – Это не первое такое представление прокуратуры. У нас усольская дума прошла по этому пути, Красноярск прошёл, Пермь. Там были аналогичные представления прокуратуры. Здесь не оценивается: чуть больше указал, чуть меньше, цифрой ошибся. Факта того, что указаны недостоверные сведения, уже достаточно для лишения полномочий, – прокомментировала руководитель аппарата мэрии Иркутска Маргарита Ли. Депутат Алексей Распутин отметил, что действия думы должны соответствовать нормам законодательства и никакие вариации недопустимы. Если есть обязанность безотлагательно рассмотреть вопрос на ближайшем заседании думы, то на заседании комиссии это решение нужно принимать. Отметим, Сергей Юдин в сведениях о доходах указал, что в 2016 году он заработал около 1,23 млн рублей, а в 2015-м – 1,15 млн рублей. В декларации за 2016 годы он задекларировал два земельных участка общей площадью 0,72 га, автомобиль «Пежо 508», прицепы «Караван» и «МЗС 817701». В пользовании у него находился жилой дом в 390 кв. м., гараж площадью 24 кв. метра и квартира в 43,7 кв.м. В округ Сергея Юдина входит историческая центральная часть Иркутска. Он является председателем комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку, входит в состав комиссии по экономической политике и бюджету. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр якубовский

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