Депутат ГД Михаил Щапов: правительство должно отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста

Москва, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов прокомментировал итоги парламентских слушаний, посвященных пенсионной реформе, которые прошли накануне в Государственной думе ФС РФ. Перед депутатами выступили министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, свои позиции также озвучили председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие. Позиция правительства осталась прежней: необходимо поднимать пенсионный возраст, иначе невозможно сохранить устойчивость пенсионной системы страны. Ее поддержали Алексей Кудрин и Ярослав Кузьминов, согласившиеся с тем, что проводить реформу надо было еще раньше. Весе с тем ряд экспертов выступили с возражениями и замечаниями. Михаил Шмаков отметил, что 90% членов профсоюзов против повышения пенсионного возраста. Валерий Фадеев указал на то, что предлагаемая мера не увязана ни с миграционным, ни с демографическим аспектами, нет адекватного анализа рынка труда. Кроме того, он поинтересовался, почему никак не разбирается провал стратегии развития ПФР 2012 года. Александр Шохин отметив, что демографическая яма вызывает опасения у предпринимателей, вместе с тем предложил обратить внимание на стимулирование роста экономки, следствием которого станет и рост отчислений в Пенсионный фонд. – На этих слушаниях я не услышал каких-то новых позиций ни от правительства, ни от сторонников пенсионной реформы. Нам снова попытались рассказать, что единственная цель реформы – увеличить среднюю пенсию на 1000 рублей в ближайшей перспективе и довести средний размер с 14,5 тысяч в 2018 году до 20 тысяч в 2024 году. Но мы знаем, что реальная задача, стоявшая изначально, – снизить дефицит ПФР за счет сокращения количества получателей пенсий, – цитирует пресс-служба Михаила Щапова его слова. По словам политика, предлагаемое повышение пенсий не работает и как довод в пользу реформы: средняя российская женщина от повышения пенсионного возраста теряет 1,35 млн рублей. Это несопоставимо с размером прибавки. – Главное, что мы услышали от представителя правительства Максима Топилина: ПФР должен финансироваться только за счет взносов граждан, нельзя его финансировать за счет бюджета. Но уже сейчас фонд на 40% дотируется из федерального бюджета, – отметил Михаил Щапов. – Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер. Это и введение прогрессивной шкалы НДФЛ, и пересмотр льгот по НДС для сырьевых экспортеров, и более жесткий контроль расходов бюджета. Правительство старательно не замечает этих предложений и продолжает повторять, что других путей для наполнения ПФР не существует. Парламентарий считает, что единственный выход из ситуации – отзыв правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста и полный пересмотр налоговой и бюджетной политики. – Ее приоритетом должно стать получение дополнительных доходов от непроизводящих отраслей и богатейших граждан и перераспределение их в пользу пенсионеров и беднейших слоев, – заявил Михаил Щапов. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... михаил щапов

пенсионная реформа

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.