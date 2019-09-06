Депутат Госдумы Андрей Чернышёв отдал свой голос на выборах мэра Братска

Братск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Андрей Чернышёв проголосовал своём участке на выборах мэра Братска. Он призвал граждан прийти на избирательные участки и проголосовать, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

– Сегодня Единый день голосования. Жители Иркутской области выбирают мэров городов и районов, глав поселений и муниципальных депутатов. Возможность участвовать в процессе управления государством дана нам Конституцией посредством выборов. От вашего волеизъявления зависит дальнейшая жизнь. Сегодня я нахожусь в Братске и уже сделал свой выбор. Призываю и вас прийти на избирательные участки. Важен голос каждого, – подчеркнул Андрей Чернышев.

Напомним, сегодня, в Единый день голосования, в 8:00 на территории Приангарья открылись 1225 избирательных участка, которые будут работать до 20.00 по местному времени.