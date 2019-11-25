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26.11.2019

Депутат Госдумы Андрей Чернышев провел личный прием граждан в общественной приемной «Единой России»

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция партии «Единая Россия») Андрей Чернышев 25 ноября провел личный прием в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

На прием к депутату Госдумы пришла многодетная мать. Более 15 лет ее семья жила в поселке Мама, из-за необходимости лечения ребенка-инвалида детства приходилось часто приезжать на обследование в Иркутск. Семья приняла решение переехать в областной центр по программе переселение жителей Крайнего Севера. В очередь на получение жилья заявительница не вставала, также не знает, какие льготы положены ребенку-инвалиду детства. На Севере у семьи было муниципальное жилье. Женщина обратилась к Андрею Чернышеву с просьбой оказать консультационную помощь, помочь ее семье в получении жилья.

Заявительнице оказали развернутую консультацию. Вместе с помощником депутата она пойдет на прием в министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области для подробного рассмотрения положенных льгот ей и ее детям. Кроме того, женщине рекомендовано написать письменное обращение на имя депутата Государственной Думы для возможности делать депутатские запросы.

Другая заявительница – пожилая женщина, пострадавшая от летнего наводнения в Тулунском районе, обратилась к Андрею Чернышеву с просьбой продлить срок действия жилищного сертификата, так как та сумма, которая была ей выделена, не позволяет найти подходящее жилье, а времени остается очень мало. Срок сертификата истекает 15 декабря 2019 года. Женщина пояснила, что не исполняется указ президента России по вопросу закрытия кредитов в банках жителям, пострадавшим от наводнения.

Депутат взял на особый контроль кредитный вопрос, а также контроль за строительством новых домов в затопленных территориях. Андрей Чернышев обещал проработать вопрос с продлением срока жилищного сертификата.

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