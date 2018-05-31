Депутат Госдумы Михаил Щапов: «Нам нужны новые школы, а не новые нормативы для школ»

УОБО, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы Михаил Щапов посетил с рабочей поездкой Усть-Ордынский Бурятский округ. Вместе с заместителем губернатора Иркутской области – руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолием Прокопьевым он провел совещание, где обсуждалась перспектива малокомплектных школ в деревнях Алужино и Харанут. Кроме того, вопрос о работе школ в округе подняли и местные жители на встрече с депутатом в Усть-Ордынском – педагогов беспокоят очередные СанПиНы, сообщает пресс-служба депутата. Жители Алужино просят вернуть им школу. Та, что работала в деревне ранее, была закрыта в 2015 году из-за аварийного состояния здания. Детей – более 40 человек – возят учиться в соседнее поселение Харанут. Туда же ездят и преподаватели. На последнем сельском сходе алужинцы отказались ликвидировать учебное заведение и настаивают на реконструкции деревянного здания. – Между деревнями примерно 15 километров. Ребятишек мы возим на автобусе. Однако трасса грунтовая, к тому же на большей части пути нет сотовой связи. Родители переживают: случись что, водитель даже не сможет вызвать помощь. А зимой здесь морозы доходят до 30 градусов, – рассказал глава Алужинского муниципального образования Олег Ихиныров. Капитальный ремонт деревянного двухэтажного здания школы оценивается в 25 миллионов рублей. Муниципалитет готов взять на себя разработку проектно-сметной документации. Однако, если алужинскую школу восстановить, то встанет вопрос: что делать с харанутской? Капитальное кирпичное здание, рассчитанное более чем на 100 учеников, окажется полупустым. Местные жители предлагают объединить под ее крышей учебные классы, библиотеку и садик. Детский сад, по заверениям Олега Ихинырова будет востребован и жителями окрестных поселений, где наполняемость групп в дошкольных учреждениях приближается уже к максимальной. Оптимальное решение по этой проблеме и предстоит выбрать. Между тем, педагоги округа обеспокоены новыми СанПиНами для образовательных учреждений. Заведующая детским садом «Колосок» Любовь Мухидаева на встрече с депутатом отметила, что прежние правила и нормы во многом были обязательны только для вновь строящихся зданий, но в последней редакции, оговорку убрали. И теперь до 1 сентября необходимо привести все школы и сады в соответствие с новыми требованиями. При этом из 49 учебных и дошкольных учреждений Эхирит-Булагатского района, только 8 построены после 2010 года, а большинство старых зданий не вписывается в нормативы даже по площадям. К примеру, Капсальская школа размещается в здании 19 века. – Очевидно, что за столь короткий срок привести все образовательные учреждения в соответствие ежегодно меняющимся и ужесточающимся требованиям невозможно, тем более, что многие из них касаются конструктивных особенностей зданий – площади, этажности, планировки. И этот вопрос необходимо поднимать на государственном уроне, иначе стремление обеспечить школьников лучшими условиями на практике может обернуться параличом учебного процесса во многих территориях по всей стране. Ведь в большинстве регионов более чем достаточно и старых школ и образовательных учреждений в приспособленных помещениях – это накопленный эффект многолетней экономии государства на образовании. С другой стороны, необходимо добиваться строительства новых школ, садов, учреждений дополнительного образования – именно это, а не просто принятие очередных нормативных документов даст возможность нашим детям учиться в хороших условиях. Иркутская область в последние годы этот вопрос решает довольно успешно – в 2018 году, например, в регионе строится и реконструируется полтора десятка школ. Это стало возможным, в том числе, за счет кардинального увеличения доходной части областного бюджета. Однако никаких региональных средств не хватит, чтобы самостоятельно решить этот вопрос. Сейчас есть надежда, что в свете новых майских указов президента, ситуация на федеральном уровне изменится. А мы – депутаты от Иркутской области, сенаторы, правительство субъекта – в свою очередь приложим все усилия, чтобы часть этих средств досталась региону. В том числе через комитет Госдумы по бюджету и налогам и трехстороннюю бюджетную комиссию, в которую я вхожу, – заявил Михаил Щапов. Также избиратели на встрече поднимали вопросы о строительстве нового полигона ТБО, о поддержке сельского хозяйства в округе, о возможном повышении тарифов на электроэнергию для населения – местных жителей крайне тревожат последние новости об очередных льготах для структур Олега Дерипаски. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анатолий прокопьев

михил щапов

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