Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил передать полномочия по тушению лесных пожаров на федеральный уровень

Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы Михаил Щапов 19 сентября внес законопроект о передаче полномочий по тушению лесных пожаров с регионального на федеральный уровень. Об этом сообщает пресс-служба депутата. Необходимость внесения такого законопроекта депутат обосновывает тем, что регионы не справляются с возложенными на них обязанностями по тушению пожаров в лесах в связи с хроническим недофинансированием из федерального бюджета. Это приводит к постоянному росту площадей лесных пожаров. В соответствии с Лесным кодексом, полномочия по тушению лесных пожаров переданы с федерального на региональный уровень. Деньги на них ежегодно выделяет федеральный бюджет в форме субвенций. Как указывается к пояснительной записке к законопроекту Михаила Щапова, необходимость принятия предлагаемого законопроекта обусловлена тем, что регионы России не в состоянии реализовывать указанное полномочие. По результатам постоянного мониторинга, проводимого счетной палатой РФ по поручению президента РФ, за три последних года (2016-2018) площадь, пройденная огнем при лесных пожарах, увеличилась в 3,2 раза, составив в 2018 году 8,5 миллионов га. По итогам проверок счетной палаты выявлены основные причины сложившейся ситуации: нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации, низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами. Однако, несмотря на рост площади лесных пожаров, объемы средств из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров постоянно снижались. Так, по сравнению с 2015 годом, расходы на создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, снижены в 2016 и 2017 годах в 2,2 и 1,4 раза соответственно. Расходы на реконструкцию лесных дорог стали меньше в 1,7 раза и 1,6 раза, на проведение профилактического выжигания хвороста – в 1,4 раза и 1,3 раза, на мониторинг пожарной опасности в лесах – на 8,8%. В такой ситуации регионы вынуждены тратить деньги из своих бюджетов на мероприятия по предупреждению и тушению лесных пожаров. Как следствие, дополнительные расходы регионов на тушение лесных пожаров приводят к образованию кредиторской задолженности, которая на 1 января 2016 года составила 665,3 миллионов рублей, на 1 января 2017 года – 387,7 миллионов рублей. До настоящего времени задолженность за 2016 год в полном объеме не погашена. – Одна из ключевых проблем с тушением лесных пожаров в том, что нет одного ответственного, с которого можно спросить за ошибки и провалы. По Лесному кодексу за сохранность лесов должен отвечать федеральный центр, но полномочия переданы регионам. С ними должны быть переданы и деньги. Но, как показывает многолетняя практика, фактическая потребность регионов в ресурсах, деньгах и технике не обеспечивается. Субъекты федерации вынуждены тратить из своих бюджетов деньги, которые могли быть направлены на строительство школ, больниц, детсадов, дорог, помощь нуждающимся. Депутаты Госдумы, и я в том числе, неоднократно предлагали увеличить финансирование на тушение пожаров, но каждый раз от федеральных чиновников следовал ответ, что регионы обеспечены всем необходимым, и дополнительные средства не требуются. К сожалению, статистика по пожарам свидетельствует об обратном. В связи с этим я предлагаю вернуть на федеральный уровень полномочия по тушению лесных пожаров. Это системное решение, которое сосредоточит и деньги, и ресурсы, и рычаги управления, и, что самое главное, ответственность в одном месте. Это, на мой взгляд, главное условие, чтобы остановить постоянный рост площади лесных пожаров и сохранить наши леса, – отмечает Михаил Щапов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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