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10.09.2018

Депутат Госдумы Михаил Щапов прокомментировал результаты выборов в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Михаил Щапов прокомментировал результаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области, на которых КПРФ обошла «Единую Россию» по партийным спискам и получила одинаковое с ЕР количество мест по одномандатным округам.

– Прошедшие выборы оказались по-настоящему конкурентными. Полученный результат – яркий пример того, как действительно народное волеизъявление побеждает политтехнологии и сохранившийся на местах административный ресурс. Люди ясно дали понять: им не нравится, когда серьезные решения, кардинально меняющие их жизнь – вроде пенсионной реформы – принимаются за их спиной, без обсуждения, без учета их мнения. Думаю, это голосование станет отрезвляющим для федерального центра, заявил депутат.

Кроме того, подчеркнул он, КПРФ в Иркутской области предложила качественную позитивную повестку – пятилетний план развития региона, который сейчас разрабатывается по инициативе губернатора Сергея Левченко, при этом не спускается сверху, а обсуждается и дополняется на местах.

– Впервые за много лет у КПРФ появилась возможность донести эту повестку в полном объеме до населения. И этот посыл был услышан и принят согражданами. Тем самым коммунисты опровергли традиционный упрек в их адрес в том, что они используют исключительно протестное голосование, что им нечего предложить в позитивном ключе. Их оппоненты не смогли предложить конкурентоспособной альтернативы, и это тоже возымело значение, – цитирует пресс-служба Михаила Щапова его слова. – Безусловно, сложившаяся ситуация – это вызов для коммунистов, и для региона в целом, но это и возможность не тратить время и энергию на политические распри, а сосредоточиться на экономических и социальных вопросах.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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