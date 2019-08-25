Депутат Госдумы от Иркутской области Андрей Чернышев – о работе за время весенней сессии

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе завершилась весенняя сессия. Депутат от Иркутской области Андрей Чернышев рассказал, какая работа была проведена за этот период. – Андрей Владимирович, сейчас депутаты ушли на каникулы и самое время подвести промежуточные итоги работы. Какие принятые законопроекты вы бы отметили и считаете наиболее значимыми для ваших избирателей? – Весенняя сессия была очень напряженной. Мы приняли ряд важных законопроектов в области социальной и экономической политики. Приняты поправки в федеральный бюджет. Главный финансовый документ страны стал еще более социально ориентированным. На решение социальных вопросов дополнительно будет направлено 256,5 млрд рублей. Важнейшим направлением законотворческой деятельности считаю поддержку семьи. Нам удалось усовершенствовать механизм контроля за расходованием средств материнского капитала. Упрощено получение ежемесячных пособий при рождении или усыновлении ребенка. Родителям, имеющим трёх и более детей, предоставлена мера государственной поддержки в размере до 450 тысяч рублей для погашения выданных им ипотечных жилищных кредитов. На решение жилищных проблем граждан направят более 51 млрд рублей. Введены «ипотечные каникулы» для заёмщиков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дополнительно более 20 млрд рублей будет выделено на поддержку здравоохранения. Установлен контроль над предельной отпускной ценой жизненно важных лекарств, ужесточена ответственность за продажу поддельных лекарств через интернет. Приняты законопроекты, касающиеся вопросов паллиативной помощи и доступа родственников в реанимацию. С целью защиты прав граждан повышены требования к микрокредитным и микрофинансовым организациям. Принят пакет законопроектов, защищающих права участников долевого строительства от недобросовестных застройщиков. Усилена уголовная ответственность за создание преступного сообщества, за совершение ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, за оставление места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Еще одним важным направлением, в том числе для моего округа, считаю поддержку сельхозпроизводителей. На эти цели будет выделено порядка 3 млрд рублей. – Работа депутата не ограничивается залами и кабинетами Государственной Думы. Что удалось сделать в округе, какие вопросы были решены? – Мой избирательный округ № 96, включающий северные территории Иркутской области, является самым большим и занимает более половины территории региона. Я стараюсь системно встречаться с его жителями, мне важно получать информацию на местах. С начала года удалось пообщаться со своими избирателями в Братске и районе, Усть-Куте, Усть-Илимске и районе, Катангском и Киренском районах. Недавно вернулся из поселка Октябрьский Чунского района, который пострадал от паводка. Во всех районах округа работают мои общественные приемные, также мы открыли онлайн-приемную в интернете на сайте «Сибирский Характер» (www.sibhar.ru). Посредством сервиса направить обращение своему депутату теперь может каждый. По личным обращениям жителей округа активно участвую в решении вопросов по ремонту школ и детских садов, ЖКХ, земельного законодательства, обеспечения жителей сельских территорий дровами и лекарственными препаратами, доступности медицинской помощи. Самым актуальным для моего округа был и остается вопрос транспортной доступности. Воздушное сообщение с северными районами Иркутской области является безальтернативным. Практически в каждом районе на протяжении десятков лет не проводилась реконструкция аэропортов и взлетно-посадочных полос, поэтому решение этого вопроса – в приоритете. Мною была проведена большая работа и сейчас могу с уверенностью сказать, что аэропортовые комплексы Братска и Бодайбо включены в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». В рамках комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года на реконструкцию аэропорта Братска предусмотрено более 1,2 млрд рублей, аэропорта Бодайбо – более 1,3 млрд. Это значит, что совместными усилиями с Законодательным Собранием области, мэрами муниципалитетов удалось доказать необходимость модернизации аэропортов северных территорий. Продолжаю работу по Киренску, Ербогачену, Маме и Усть-Куту, т.к. вопрос по реконструкции аэропортовых комплексов этих населенных пунктов пока остается нерешенным. Совместно с мэром Киренского района отрабатываем возможность получения субсидирования авиаперевозок, т.к. эта северная территория области не получает такой меры социальной поддержки. Особое внимание уделяю национальному проекту «Культура», региональным координатором которого являюсь. В ходе реализации этого проекта в 2019 году в Приангарье будут построены 3 дома культуры, приобретены 2 передвижных многофункциональных автоклуба, в 6 населенных пунктах появятся муниципальные модельные библиотеки. В Ангарске, Братске, Хомутово, Саянске и Усть-Уде – по федеральному проекту откроют новые кинозалы. Третий год курирую в Иркутской области реализацию партийного проекта «Культура малой Родины». В этом году в клубах поселений будет проведен косметический и текущий ремонт. Несмотря на уменьшение регионального софинансирования, мне удалось сохранить уровень финансирования проекта из федерального бюджета: 21 млн рублей будет направлен на развитие сельских клубов и 38,7 млн рублей – на театры. Благодаря моей работе с депутатским корпусом фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Иркутской области, на майской сессии дополнительно на реализацию проекта было выделено более 36 млн рублей. Такая финансовая поддержка позволила увеличить количество клубов-участников проекта с 12 до 34. Шесть театров области третий год являются участниками проекта, получая федеральное и региональное финансирование на развитие творческой деятельности. Сфера образования также в поле моего внимания. Так, в рамках реализации федерального партийного проекта «Новая школа» планируется начать строительство современного бассейна на базе Братского государственного университета. Средства в размере 221 млн рублей уже выделены из федерального бюджета и перечислены на счет северного вуза. Проект предусматривает строительство плавательного бассейна с шестью дорожками по 25 метров. Многое удалось сделать, но проблем еще достаточно. Только совместная работа с муниципалитетами дает ощутимые результаты в их решении. Важно скоординировать наши усилия для максимального участия Приангарья в федеральных целевых программах и национальных проектах. – Андрей Владимирович, вы вошли в состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Расскажите подробнее о работе оперативной группы. – В состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков я был включен по собственной инициативе. В регионе в связи с наводнением сложилась очень сложная обстановка и есть желание оказывать помощь и поддержку пострадавшим. Не единожды мы работали в Тулуне. Как я уже говорил, недавно вернулся из Чунского района. Фонд «Сибирский Характер», основателем которого я являюсь, приобрел для жителей поселка Октябрьский питьевую бутилированную воду, матрацы, подушки, одеяла, комплекты постельного белья, теплую одежду и пр. В связи со второй волной паводка дорога через Тулун была закрыта. При поддержке правительственной комиссии гуманитарную помощь в Октябрьский доставил бортом МЧС. Я встретился с главой поселка и его жителями. Важно было понимать текущую обстановку, что людям сейчас необходимо, с какими трудностями они сталкиваются, все ли делают власти на местах, какая еще нужна помощь. Как рассказали местные жители, большая вода пришла неожиданно. В зоне затопления оказались более 500 домов. Около 100 уже признаны аварийными и восстановлению не подлежат. Экспертиза жилого фонда продолжается. В поселке ведутся масштабные восстановительные работы. Стихия ударила 29 июня, откачку воды в домах удалось завершить только к 20 июля. Глава озабочен тем, что часть жителей, попавших в непростую жизненную ситуацию, планируют уехать из поселка. По его мнению, отток населения можно частично остановить, если люди будут понимать, какое именно жилье возведут взамен утраченного. Пока нет четкого понимания, какие проекты утвердят для строительства. Гуманитарные грузы продолжают поступать. Пострадавшим семьям оказывают материальную помощь. В администрации поселения организован консультационный пункт. Здесь же распределяют гуманитарную помощь. Проблем немало. Самая острая – обеспечение населения питьевой водой. Нужно оперативно организовать ее подвоз. Для этого требуется водовозная машина. Я связался с руководителем оперативной группы по ликвидации последствий паводков, а также убедил губернатора Иркутской области в необходимости решения этого вопроса. На встрече с главой и жителями Октябрьского было много обращений и просьб. Ведь в поселении от наводнения пострадали и социальные объекты. Школу уже восстанавливают. Все работы должны быть завершены к началу учебного года. Вопросы, обозначенные жителями, мы обязательно отработаем на совещаниях правительственной комиссии и сделаем все возможное для оперативного устранения последствий стихии. С главой Чунского района я постоянно нахожусь на связи. По моей просьбе мэр Братского района направил в зону бедствия необходимое оборудование для откачки воды и восстановительных работ. Фонд «Сибирский Характер» отправил гуманитарную помощь в Тулун. Не единожды организовывали доставку вещей и продуктов, которую собрали братчане, в пострадавшие от наводнения территории. – Фонд «Сибирский Характер» активно помогает жителям районов, пострадавших от паводков. Но это поддержка людей в кризисной ситуации. Какую плановую работу ведет ваш Фонд? – Социальные программы очень обширны. В конце года мы отметим 15-летие Благотворительного Фонда «Сибирский Характер» и за это время многое сделано, есть и долгосрочные программы. Например, мы финансируем обучение студентов-медиков. Главное условие – вернуться в Братск или другие северные города Приангарья и работать по специальности. Благотворительная организация системно участвует в конкурсах социальных проектов и привлекает немалые средства для развития наших городов и районов. В июле открыли уличную тренажерную площадку в поселке Сухой города Братска. Проект «Мы выбираем спорт!» стал победителем областного конкурса. Более двух миллионов рублей удалось привлечь благодаря участию в конкурсе президентских грантов. В прошлом году при клубах поселений Братского района мы открыли социально-игровые комнаты. Проект “Новая библиотека как центр семейной помощи”, который мы реализуем уже в этом году, предполагает модернизацию библиотек района. Приобретено новое оборудование, книги, в июне при библиотеках открылись летние читальные залы. Отмечу, что все проекты, которые мы реализуем на привлеченные грантовые средства, требуют софинансирования, поэтому мы также вкладываемся в их реализацию. В начале августа Фонд «Сибирский Характер» объявил победителей очередного конкурса социальных инициатив. Здесь мы уже сами являемся грантодателями. В этом году финансовую поддержку получат 19 проектов со всего севера Иркутской области. В числе победителей учреждения образования, культуры, спорта, волонтерские и общественные объединения. Кроме того, Фонд подписал соглашения о социальном сотрудничестве практически со всеми северными районами Приангарья. Мы оказываем финансовую и организационную поддержку, направленную на развитие этих территорий. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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