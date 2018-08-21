Депутат Госдумы от Иркутской области предлагает не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральным властям нужно не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета в ПФР. Так считает депутат Госдумы РФ от Иркутской области, член КПРФ Михаил Щапов. Оценку пенсионной реформе, которую 21 августа обсудили на парламентских слушаниях, он опубликовал на своей странице в соцсети «Фейсбук».

К осуждению изменений в пенсионной системе в Госдуме привлекли не только парламентские партии, но и представителей профсоюзов и ректоров ВШЭ и РАНХиГС, а также депутатов региональных Заксобраний. Всего набралось больше 600 участников, при том, что зал заседаний Госдумы вмещает 450. Обсуждение длилось 4,5 часа, но как говорят наблюдатели, уже с первых минут стало ясно, что правительство всерьез намерено пересмотреть концепцию, которую депутаты не приняли в первом чтении в июле 2018 года.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в очередной раз пообещал рост пенсий: на тысячу рублей – уже в следующем году, и до 20 тысяч рублей – к 2024 году. При том, что сегодня пенсионеры в среднем получают 14,5 тысячи рублей. Однако в самом законопроекте об этом ни слова, подтвердил министр. Меры, которые планируется принять, он объяснил тем, что сейчас молодёжи, которая только выходит на рынок труда, мало, а людей, которые собираются на пенсию – много. Никакой альтернативы повышению пенсионного возраста чиновник не видит.

Михаил Щапов, в свою очередь, отметил, что реальная задача, которая кроется за решением, – снизить дефицит ПФР за счет сокращения количества получателей пенсий.

– Предлагаемое повышение пенсий не работает и как довод в пользу реформы: средняя российская женщина от повышения пенсионного возраста теряет 1,35 млн рублей. Это несопоставимо с размером прибавки, – прокомментировал он.

В отличие от Максима Топилина, депутат считает, что для решения проблемы есть другие выходы. Ему видится, что нужно увеличивать бюджетные вливания в ПФР, который уже сейчас на 40% дотируется из федеральной казны.

– Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер. Это и введение прогрессивной шкалы НДФЛ, и пересмотр льгот по НДС для сырьевых экспортеров, и более жесткий контроль расходов бюджета. Правительство старательно не замечает этих предложений и продолжает повторять, что других путей для наполнения ПФР не существует, – считает Михаил Щапов.

Парламентарий настаивает на том, что правительство РФ должно отозвать законопроект и полностью пересмотреть налоговую и бюджетную политику. Её приоритетом должно стать получение дополнительных доходов от непроизводящих отраслей и богатейших граждан и перераспределение их в пользу пенсионеров и беднейших слоев.

Ранее, кстати, позицию по пенсионной реформе озвучил и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он заявил, что речи об отмене пенсионного обеспечения быть не может. Партия власти, поддержавшая повышение возраста выхода на отдых, предлагает сохранить некоторые меры поддержки при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Кроме того, Андрей Турчак считает, что необходимо отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Он говорит, что депутаты Госдумы и сенаторы «должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан Российской Федерации порядке».

Так или иначе, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил: если ко второму чтению проект пенсионной реформы изменится, то незначительно. Поправки принимаются до 24 сентября. На сегодняшний день в комитет поступило чуть больше ста.