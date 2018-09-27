Депутат Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, направленный на защиту прав рыбаков

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект, которым совершенствуются нормы, регулирующие вопросы осуществления отдельных видов рыболовства, внесён 27 сентября в Госдуму.

Его авторами выступили группа депутатов от всех фракций нижней палаты парламента во главе с председателем профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым, а также членом Совета Федерации от Камчатского края Борисом Невзоровым. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Как сообщает пресс-служба Николая Николаева, законопроект позволит решить ряд существенных проблем, которые возникли с внесением в 2016 году изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». С одной стороны внесенные изменения были направлены на обеспечение эффективного развития рыбохозяйственной отрасли, с другой стороны в принятый федеральный закон не вошли некоторые положения, отсутствие которых не позволит полноценно осуществлять государственное регулирование в области рыболовства уже с декабря 2018 года.

В целях устранения возникшего ограничения прав пользователей на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по договорам, заключенным в 2008 году и заканчивающим свое действие со 2 по 10 декабря 2018 года, законопроектом предусматривается продление срока действия договоров таких пользователей до 31 декабря 2018 года включительно.

В противном случае большинство рыбопромышленных предприятий страны будут вынуждены прекратить промысел в начале декабря 2018 года в связи с истечением срока действия выданных разрешений на вылов рыбы. Ранее крупнейшие рыбацкие объединения обращались к главе профильного думского комитета Николаю Николаеву с просьбой в возможно короткий срок решить эту проблему законодательно.

– В этот период ведется массовый промысел минтая, трески, сельди, недолов может составить 180 тысяч тонн. Если не урегулировать этот вопрос, то финансовые потери рыбопромышленных предприятий составят более 20 млрд рублей для бюджетов всех уровней, государственные социальные фонды недополучат около 18 млрд рублей. Разрабатывая проект закона, мы учли мнения профессионального сообщества. Многие их предложения легли в основу документа, – заявил Николай Николаев.

Он подчеркнул, что «законопроект позволит снять проблему сроков действия разрешений на вылов рыбы для предприятий и продлить их».

– Мы не должны допустить парализации промысла лососёвых в следующем году, а также снижения добычи сельди в ноябре – декабре этого года. Принятие законопроекта только в этом году позволит обеспечить поставки на внутренний рынок свыше 80 тысяч тонн сельди – 1/5 от общего объёма российского рынка – и свыше 70 тысяч тонн минтая – 1/4 от общего объёма российского рынка, – пояснил парламентарий.

Документом также уточняется понятие «любительское рыболовство», которое, как прописывается в проекте закона, осуществляется гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Инициатива предлагает пересмотреть и основные положения статьи 24 Закона о рыболовстве при соблюдении основного принципа о рациональном использовании водных биоресурсов.