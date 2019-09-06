|Политика
|09.09.2019
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Депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Осодоев лидирует на выборах мэра Эхирит-Булагатского района
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Эхирит-Булагатский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Геннадий Осодоев, будучи самовыдвиженцем, лидирует на выборах мэра Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Геннадий Осодоев, предварительно, набрал 35,54% голосов. Бывший секретарь иркутского отделения ЕР, депутат думы Иркутска Александр Ханхалаев, баллотировавшийся от «Справедливой России», получил поддержку 27,04% избирателей. Депутат местной думы Анатолий Асалханов, выдвигавшийся от «Гражданской платформы», набрал 19,26%.
За коммуниста Петра Нохоева проголосовали 7,40%, Юрия Серебренникова от ЛДПР – 1,81%. Ещё три кандидата получили от 0,81 до 5,49% голосов.
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