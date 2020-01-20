Депутат ЗС Иркутской области Ирина Синцова прокомментировала послание президента России

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Ирина Синцова рассказала, что смотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ вместе с жителями Качугского района, так как в это время находилась в командировке. – Я воспользовалась возможностью обсудить обращение главы государства с самыми разными людьми – моими избирателями, мнение которых для меня важно. Послание носит очень конкретный характер и касается, по большому счету, всех жителей. Так, например, мы обсудили послание с пожилыми людьми – семейной парой, вместе прожившей 45 лет, имеющих внуков и правнуков. Глава большого семейства отметил, что его внучка, которая одна воспитывает четырехлетнего малыша, теперь получит поддержку от государства по достижению его правнуком семи лет. А семья их внука, у которого недавно родилась вторая дочь, получит увеличенный материнский капитал и быстрее рассчитается с ипотекой. Пожилые супруги были очень довольны предстоящими переменами – забота о детях – это то, что нас всех объединяет и, по большому счету, является главным в жизни, – поделилась Ирина Синцова. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, депутат также отметила особый интерес молодых родителей к теме поддержки института семьи, затронутой президентом в его обращении к Федеральному Собранию. – Не могу не рассказать о впечатлениях молодых людей. Молодой папа поделился, что они планировали второго ребенка лет через пять – у жены нет постоянной работы. Но теперь это произойдет быстрее, так как появилась уверенность и чувство защищенности, – добавила депутат. По словам Ирины Синцовой, все, с кем ей довелось переговорить во время совместного просмотра послания президента, организованного администрацией Качугского района, отметили конкретные изменения в сфере образования. – Вопрос воспитания школьников всегда значим, и практики понимают, что это основа образовательного процесса. Конечно, такая работа должны стимулироваться. При этом педагоги высказали необходимость разработки нормативных документов, которые бы позволили иметь критерии оценки воспитательного процесса. Формулировка – надбавка за классное руководство не менее 5 тысяч рублей – подтверждает это, – сообщила депутат. Она обратила внимание, что значимость образования подчеркнута президентом в его послании Федеральному Собранию. – Большую роль сейчас играет и дошкольное, и школьное образование. Особое внимание уделено профессиональному образованию. Сейчас стоит не просто задача получить профессию, идет привязка к местности, целевая подготовка. Речь о том, что пока человек учится, он уже должен знать, где будет проходить практику и где будет работать. Молодой человек будет разбирать свои компетенции, исходя из будущих потребностей профессии. Это очень важно для сферы образования. У нас в Иркутской области в 2018-2019 году мы уже приняли соответствующие законы, затрагивающие высшее профессиональное образование. Я думаю, нужно принять похожие законы, регламентирующие целевую подготовку на уровне среднего профессионального образования, – добавила Ирина Синцова, подчеркнув, что, общаясь с жителями территорий, депутаты областного парламента выяснили о возрастающей популярности среднего-профессионального образования. По ее словам, сейчас в техникумах и колледжах конкурс составляет по три-четыре человека на бюджетное место. Депутат отметила, что в своем послании президент указал на необходимость повсеместного проведения скоростного интернета. Жители Качугского и Жигаловского районов согласились с тем, что это должно решить проблемы отдаленных территорий. – В отдаленных районах родители хотят, чтобы их дети смогли обучаться как на школьном, так и на дошкольном уровне, используя все современные технические условия, которые доступны городским жителям. Особенно это касается интернета. Например, в Анге «Точка роста», там имеется 3D-принтер, а скорость интернет-сети не отвечает потребностям жителей. Я считаю, что высокоскоростной интернет должен быть доступен во всех точках, – добавила Ирина Синцова. Она отметила, что самое важное в послании президента касается института семьи и детствах. – Не зря с них было начато послание. Все сферы жизни крутятся вокруг этой темы и экономика, и проблемы демографии. Все направлено на то, чтобы ребенок жил в семье, в хороших условиях и получал качественное образование. Обращение к детям – это обращение к будущему, – заключила депутат. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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