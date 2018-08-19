Депутат ЗС Иркутской области Олег Тюменев снялся с выборов в третий созыв

Ангарск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Олег Тюменев, баллотировавшийся в третий созыв регионального парламента, снял свою кандидатуру с выборов уже после регистрации кандидатом. Об этом сообщается на сайте Ангарской ТИК.

Олег Тюменев 27 июля был зарегистрирован кандидатом по одномандатному избирательному округу №6. Выбыл из списков он 10 августа. Баллотировался депутат от партии «Справедливая Россия».

Отметим, по этому же округу выдвигаются Роман Абрамов от «Коммунистической партии социальной справедливости», Александр Алексеев от «Единой России», Иван Крывовязый от КПРФ, Михаил Нецветаев от «Родины», Дмитрий Тютрин от ЛДПР.

Ранее ТИК отказала в регистрации по этому округу Валерию Курочкину от «Российского общенародного союза» и Людмиле Шульгиной от «Гражданской платформы».

Стоит отметить, что соседний одномандатный избирательный округ №7 не понёс значительных потерь. Изначально в Ангарскую ТИК подали документы восемь кандидатов, затем отменил своё выдвижение единоросс, председатель ангарской думы Александр Городской, который планировал идти на выборы самовыдвиженцем.

Сейчас за место в Заксобрании от этого округа намерены побороться Виктор Боклаженко от «Коммунистической партии социальной справедливости», Любовь Волокитина от «Гражданской платформы», Татьяна Данильцева от ЛДПР, справедливоросс Павел Жуков, кандидат от «Родины» Валерий Рихтер, коммунист Евгений Сарсенбаев и единоросс Сергей Шарков.

Напомним, ранее Телеинформ писал, кому из кандидатов и по каким причинам отказали в регистрации на выборах. Среди них и два действующих депутата ЗС Иркутской области второго созыва – Эдуард Дикунов и Дмитрий Ершов. Оба избирались по партийным спискам ранее, а теперь решили попробовать себя в роли самовыдвиженцев.