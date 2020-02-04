Депутат ЗС Приангарья Виталий Перетолчин выбран в состав палаты молодых законодателей при СовФеде

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Кандидатура депутата Законодательного собрания Иркутской области, заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Виталия Перетолчина предложена в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ЗС, такое решение принято на заседании сессии Молодежного парламента при Заксобрании. Окончательно это решение должен утвердить председатель областного парламента Сергей Сокол.

Напомним, палата молодых законодателей была создана в 2012 году в целях совершенствования и развития молодежного парламентаризма в Российской Федерации. Состав палаты формируется из числа молодых парламентариев законодательных (представительных) органов власти субъектов страны в возрасте от 18 до 35 лет.

– Это еще одна площадка, где можно реализовывать идеи представителей молодого поколения, услышать мнение коллег из других регионов, обмениваться опытом, – подчеркнул Виталий Перетолчин.