Депутата думы Иркутска по округу №17 определят по жеребьёвке

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутата думы Иркутска по избирательному округу №17, где два кандидата на выборах набрали одинаковое количество голосов, будут определять по жеребьёвке. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе облизбиркома.

По итогам голосования Александр Перевалов от КПРФ и Евгений Семёнов от «Справедливой России» набрали по 797 голосов. Теперь окружной комиссии предстоит провести жеребьёвку. Как сообщает на своей странице в соцсети «Фейсбук» Евгений Семёнов, она состоится 9 сентября.

Кстати, депутат шестого созыва и руководитель МУП «Центральный рынок» Владислав Свердлов набрал 644 голосов избирателей.

Напомним, в цело, что касается думы Иркутска, то нынешний её состав оказался разношёрстным. Явка на выборах составила 26,19%.