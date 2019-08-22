Депутата думы Иркутска шестого созыва Алексея Распутина сняли с выборов в новый состав

Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 22 августа отменил регистрацию действующего депутата по округу №22 Алексея Распутина кандидатом на выборах в думу областного центра седьмого созыва. Об этом сообщается в материалах суда.

В суд на решение комиссии подал другой кандидат по округу №22 – самовыдвиженец, советник руководителя иркутского областного спортивного центра «Панкратион», член общественной организации «Антикоррупционный комитет Иркутской области» Егор Батоев. Он кандидатом был зарегистрирован 1 августа.

Интересно, что представителем административного истца выступала адвокат из Красноярского края Регина Коршунова. Она также баллотируется в думу Иркутска, но по округу №28, который в действующем составе представляет председатель представительного органа Евгений Стекачёв, также выдвинувшийся в новый созыв.

Как пояснили Телеинформу в пресс-службе суда, пока решение не опубликовано, сказать на каком основании был подан иск, нельзя. Комментариев со стороны Алексея Распутина на момент публикации получить не удалось.

Напомним, в Иркутске выборы в думу проводятся в связи с истечением срока полномочий депутатов шестого созыва. На выборы в думу Иркутска зарегистрированы свыше 200 кандидатов. Досрочное голосование в Иркутске будет проходить с 28 августа по 7 сентября 2019 года.