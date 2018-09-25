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25.09.2018

Депутата думы Култукского МО сняли с должности – он не представил сведения о доходах за 2017 год

Слюдянский район, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По представлению прокурора Слюдянского района дума Култукского МО приняла решение об освобождении от должности депутата, который не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, этот факт был выявлен в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении должностными лицами Култукского городского поселения сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера.

Напомним, подобные прецеденты уже были в Иркутской области. В августе 2018 года областная прокуратура обнародовала данные о том, что 334 депутата местных дум попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Одним из самых ярких стало лишение мандата депутата думы Иркутска Сергея Юдина. Кроме того, в аналогичном нарушении подозревают новоизбранного депутата Заксобрания Приангарья Виктора Кондрашова.

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