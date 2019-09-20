Депутата Заксобрания Александра Гаськова исключили из «Справедливой России»

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы в думу Иркутска наверняка войдут в историю политических технологий. Кто-то называет их самыми грязными, кто-то говорит, что здравый смысл на них уж точно не победил, отдельные эксперты считают все процессы закономерными, а некоторые задают почти риторический вопрос: «А что это было?». Ответы на эти вопросы попытались найти участники Экспертного клуба, который прошел 12 сентября и был посвящен итогам выборов в городскую думу. «Телеинформ» публикует мнения экспертов.