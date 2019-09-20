|Политика
|20.09.2019
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Депутата Заксобрания Александра Гаськова исключили из «Справедливой России»
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Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутата Заксобрания Александра Гаськова исключили из «Справедливой России». Об этом сообщается на официальном сайте иркутского регионального отделения партии.
В Иркутске 19 сентября состоялось заседание, на котором партийцы подвели итоги выборов в региональные и местные органы власти.
– Региональное отделение в Иркутской области провело избирательную кампанию достойно и провело в муниципалитеты 32 своих депутата. В то же время бывший член бюро совета ИРО Александр Гаськов, уже имевший выговор за нарушение партийной дисциплины, вновь нарушил устав и публично поддержал кандидатов от других партий на выборах в Братске и Аларском районе. Понятно, что своими антипартийными действиями он сам поставил себя вне партии. Президиум поставил последнюю точку в персональном деле Гаськова, исключив его из партийных рядов, – говорится в сообщении.