Депутата Заксобрания Иркутской области назначили наблюдателем от ЛДПР на выборах в Ангарске

Ангарск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске на выборах в думу на одном из избирательных участков наблюдателем от ЛДПР оказался назначен депутат Заксобрания Иркутской области Дмитрий Тютрин. Об этом сообщается в жалобе на имя председателя Ангарской ТИК Аси Казанцевой. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.

Дмитрий Тютрин является наблюдателем на избирательном участке №71. Заявитель потребовала удалить его из помещения.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.