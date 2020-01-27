Депутаты думы Иркутска намерены усилить работу с жителями и мэрией города в своих округах

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены повысить эффективность работы с жителями своих избирательных округов, оперативность реагирования на обращения горожан и исполнения их наказов, а также усилить работу с мэрией и комитетами по управлению административными округами.

Для этого народные избранники предлагают увеличить количество помощников депутатов с одного до двух человек, пишет пресс-служба думы. Избирательные округа в Иркутске достаточно большие: в каждом проживает от 13 тысяч человек. Одному помощнику сложно работать с настолько обширной территорией, из-за чего страдают интересы жителей. Поэтому помощникам депутатов придется взять на себя больше нагрузки, чтобы отрабатывать все обращения вовремя.

Помощники не являются муниципальными служащими, однако заработная плата начисляется им, как техническому персоналу муниципалитета, из бюджета города. Поэтому, как пояснил руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов, решение думы об изменении штатного расписания потребует финансового обеспечения. Соответствующие суммы могут быть заложены при корректировке бюджета.

– Этот вопрос возник не вчера: мы обсуждали его еще в мае прошлого года. Нас заверяли, что на помощников будут заложены деньги, и осенью, когда будет приниматься бюджет, эти средства будут утверждены. Ничего, к сожалению, не внесено, – напомнил депутат Юрий Коренев.

Он также добавил, что нагрузка на депутатов шестого созыва и их помощников возросла в четыре раза, так как в администрации постоянно меняются ответственные и руководящие лица. Рабочие связи приходится налаживать с нуля, а многие вопросы жителей, в том числе уже решенные, «зависают» на неопределенные сроки.

По словам парламентариев, с каждым годом все больше граждан обращается к ним за содействием в решении разнообразных проблем, в том числе тех, которые они не могут решить с администрацией города. Основное внимание необходимо уделять контролю над благоустройством и реализацией муниципальных программ. Помощники и депутаты должны быть вовлечены во все стадии этого процесса: от обсуждения проектов с жителями до принятия готовых объектов.

Комиссия рекомендовала думе Иркутска принять соответствующее решение об увеличении количества помощников. Рассмотрение этого вопроса состоится на седьмом очередном заседании думы 30 января 2020 года.