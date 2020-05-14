Депутаты думы Иркутска не смогли выбрать нового зампреда

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на внеочередном заседании думы 14 мая не смогли избрать заместителя председателя на постоянной основе, чей пост стал вакантным после того, как Евгений Стекачёв возглавил представительный орган.

На кресло претендовали депутаты Александр Квасов (Гражданская платформа) и Алексей Распутин (Единая Россия). Голосование было альтернативным, для избрания кандидату необходимо было набрать 18 голосов от коллег.

Этого, однако, никому не удалось, поскольку Александр Квасов набрал 15 голосов, а Алексей Распутин – 12.

Напомним, на заседании думы Иркутска 30 апреля Дмитрий Ружников сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию. На этом же заседании спикером избрали Евгения Стекачёва. Дмитрий Ружников на внеочередном заседании 14 мая подал в отставку как депутат в связи с предложением занять пост вице-мэра Иркутска.