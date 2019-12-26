Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора на принятый ими бюджет

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора города, внесенный им на принятый народными избранниками вариант бюджета.

Вопрос обсуждался 26 декабря на заседании думы города. Напомним, протест был внесен в связи с тем, что с юридической точки зрения решение думы по бюджету было оформлено некорректно и шло вразрез с действующим законодательством.

Прокурор города Дмитрий Прушинский на заседании думы подчеркнул, что какие бы причины депутаты ни приводили, «без соблюдения юридической стороны вопроса бюджет не может быть принят».

Однако большинство депутатов высказалось в пользу того, чтобы отклонить протест прокурора и направить мэру города Дмитрию Бердникову предложение доработать до конца года бюджет с учетом замечаний депутатов и подписать его. В противном случае они отметили возможность выразить главе Иркутска недоверие и поднять вопрос о досрочном лишении его полномочий.

По результатам тайного голосования за отклонение протеста прокурора выступили 18 депутатов, за принятие протеста – 13 депутатов из 31 присутствующего.

Напомним, прокурор ранее заявлял, что в случае неудовлетворения протеста готов идти по всем инстанциям, включая судебные.