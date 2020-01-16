Депутаты Госдумы от Иркутской области отметились в рейтинге «полезности»

Москва, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные эксперты проанализировали работу депутатов Госдумы РФ седьмого созыва и по результатам исследования составили интегральный рейтинг их «полезности». Об этом сообщается на сайте « Депутат Клуб ».

Исследование для составления рейтинга проводилось с сентября по декабрь 2019 года. В нем не участвовали председатель Госдумы, который как третье лицо в государстве имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом, и лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находились в равных условиях.

От Иркутской области выше всех в общем рейтинге расположились единороссы Николай Николаев, занявший 17-е место (коэффициент полезности депутата (КПД) 51,72 балла), и Андрей Чернышев, оказавшийся на 115-м месте (КПД 29,17). Еще один представитель «Единой России» Сергей Тен занял 123-е место (КПД 27,97). На 139-й строчке – коммунист Михаил Щапов (КПД 26,62). На 172-й позиции – Алексей Красноштанов (КПД 24,96), на 185-й – Александр Якубовский (КПД 24,53), оба они единороссы. Завершил список Алексей Пономарев от КПРФ, занявший 416-е место (КПД 17,19).

Также эксперты вывели коэффициент переизбираемости депутатов, оценивая их шансы по 10-балльной шкале в случае, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье. Среди депутатов от Приангарья довольно высоки шансы вновь войти в Госдуму, по мнению аналитиков, только у Николая Николаева (6,8 балла). Средняя вероятность переизбираемости у Сергея Тена (4,5 балла), Михаила Щапова, Андрея Чернышева, Алексея Красноштанова (по 4 балла у каждого) и Александра Якубовского (3,5 балла). У Алексея Пономарева, по мнению экспертов, шансов практически нет (1,8 балла).

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Исследование состояло из четырех индексов: возможность депутата мобилизовать сторонников, законотворческая активность депутата, количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле и оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами. К составлению рейтинга были привлечены более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов.