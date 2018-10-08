Депутаты Госдумы предлагают ужесточить ответственность для черных лесорубов и браконьеров

Москва, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет депутата Госдумы от Приангарья Николая Николаева подготовил рекомендации правительству РФ по итогам парламентский слушаний о законодательном регулировании многоцелевого использования лесных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Участники слушаний рекомендовали правительству, а также депутатам Госдумы и членам Совета Федерации усилить ответственность за незаконную охоту, а именно «разработать и внести в Уголовный кодекс РФ изменения в части ужесточения ответственности за незаконную охоту и незаконный оборот продукции охоты, а также в части совершенствования применения мер конфискации лесозаготовительной техники, используемой в незаконной заготовке древесины».

Также Кабмину и министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано «разработать технически и экономически обоснованные предложения по созданию единой государственной геоинформационной системы, обеспечивающей полное, достоверное и общедоступное информационное сопровождение управления лесной отраслью и лесопромышленным комплексом».

В документе говорится о необходимости создания в РФ единой госсистемы использования лесных богатств. В ней должен содержаться комплекс данных не только о запасах и качестве древесины, но и о животном мире, запасах дикоросов, результатах лесовосстановления и многом другом. Также по мнению разработчиков документа важно в самое ближайшее время вернуть лесоустройство на федеральный уровень. А регионы, которые плохо справляются с пожарами, незаконной рубкой лишать лесных полномочий в пользу государства.

От представителей отрасли прозвучало предложение о создании Природоохранного общества России, в рамках которого они смогут продолжить диалог и выработать необходимые решения. По итогам слушаний правительству и Федеральному Собранию РФ рекомендовано «разработать предложения по созданию общероссийской природоохранной организации, которая на комплексной основе будет заниматься вопросами сохранения окружающей среды и рационального природопользования».

– Большинство рекомендаций, прописанных в документе, актуальны для решения проблем в Иркутском регионе. Это и пожары, и незаконная вырубка, и охота и так далее. Мы прописали целый комплекс мер, который поможет на законодательном уровне решить годами копившиеся проблемы. Невозможно рассматривать вопросы изменения законодательства, связанного с природопользованием, если не общаться с теми людьми, компаниями, которые работают на местах. Не понимая специфики регионов, тяжело принимать правильные решения. Участники слушаний указали на множество проблем, высказали множество предложений, которые легли в основу рекомендаций для Государственной думы, правительства и министерства природных ресурсов и экологии РФ, – заявил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя представленные рекомендации парламентских слушаний.

Отмечается, что парламентские слушания «Проблемы и перспективы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов» стали итогом Национального лесного форума, который прошел в пять этапов в разных регионах России. Депутаты, члены Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, общественных и научных организаций, профессиональных сообществ обсудили ранее высказанные участниками форума мнения, предложения и опасения, определили приоритетные направления совершенствования лесного и охотничьего законодательства.