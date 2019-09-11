Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты от КПРФ Виталий Матвийчук и Алексей Колмаков претендуют на пост председателя думы Иркутска. Они выдвинули свои кандидатуры на эту должность, сообщили «Телеинформу» в пресс-службе представительного органа.

Заявлений от других претендентов пока не поступало.

Напомним, первое заседание нового созыва думы Иркутска планируют провести 17 сентября.