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27.08.2019

Депутаты Законодательного собрания встретились с пострадавшими от наводнения и волонтерами в Братске

Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол посетил пункт долговременного размещения граждан, пострадавших от наводнения, в санатории «Братское взморье».

В поездке также приняли участие председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов и депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Тен, сообщает пресс-служба ЗС.

Пострадавшие от наводнения рассказали, что администрация Братска и местные органы соцзащиты оказывают им большую поддержку, оперативно решают все вопросы. Многие из размещенных в санатории людей после получения сертификата решили приобрести жилье именно в Братске, некоторые уже нашли работу на предприятиях города. Сергей Сокол рассказал, что для тех, кто еще не определился с местом проживания, есть возможность получить жилье в Черемхово, где по проекту госкорпорации «Ростех» строят дома для пострадавших. Город также готов предоставить рабочие места, а главное – люди смогут сохранить жилищные сертификаты и право на приобретение за их счет другого жилья.

В администрации Братска совместно с органами местного самоуправления парламентарии также провели встречу с волонтерами и активом города, которые собирали гуманитарную помощь, помогали пострадавшим на местах, разбирали разрушенные дома в муниципалитетах после наводнения. Сергей Сокол поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к несчастью, постигшему земляков, и рассказал об инициативе по созданию в Иркутской области первого волонтерского ресурсного центра.

Парламентарии также встретились с руководителями образовательных учреждений города. Депутаты рассказали о том, чего удалось добиться Законодательному собранию Приангарья в сфере образования: об увеличении расходов на учебные пособия, организации бесплатного питания для детей, о ремонте и обеспечении новой мебель отремонтированных учреждений. Педагоги на встрече подняли вопрос о необходимости увеличения учебных расходов на детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку им требуется больше учебных пособий, специальные условия и специалисты. Сергей Сокол ответил, что инициатива по увеличению расходов уже готовится депутатами, также в работу возьмут вопрос о выделении дополнительных ставок для работы с такими детьми.

Кроме того, парламентарии посетили смотровую площадку Братской ГЭС, где ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Наталья Дикусарова отметила, что для дальнейшей успешной реализации программы от жителей должна исходить инициатива как по выбору мест благоустройства, так и по контролю за ходом работ.

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