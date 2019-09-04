Депутаты Заксобрания Иркутской области подготовили письма в правительство РФ по ликвидации отходов БЦБК

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой направлены письма о необходимости скорейшей рекультивации карт-накопителей отходов БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на спикера Сергея Сокола.

Председатель областного парламента озвучил это во время рабочей поездки в Байкальск.

– В связи с происходящими природными ЧС особую тревогу вызывает состояние карт-накопителей отходов БЦБК. Из-за обильных дождей они практически переполнены. Все прекрасно понимают, какого масштаба бедствие может случиться при их повреждении. В этом вопросе время не на нашей стороне. Нужно действовать немедленно. Однако, несмотря на поручение президента страны, данное четыре года назад, сейчас работы по ликвидации отходов бывшего предприятия не ведутся, хотя на них выделяются средства из областного и федерального бюджетов. До настоящего времени не определена даже технология ликвидации отходов. И правительство региона, предполагая какие могут быть последствия, до сих пор ничего не делает. А заложниками ситуации остаются не только жители Байкальска, которые уже устали ждать перемен, но и население всей прибрежной зоны озера. Наша общая задача – достучаться до исполнительной власти региона, – отметил Сергей Сокол.

Как пояснил спикер, в ближайшее время депутаты рассмотрят вопрос по Байкальску и БЦБК на площадке Законодательного собрания.

– Необходимо наше срочное вмешательство, так дело больше оставлять нельзя. Мы пойдем тем же путем, что пошли с «Усольехимпромом». Мы привлечем к решению вопроса федеральное правительство и службу по надзору в сфере природопользования. Соответствующие письма уже подготовлены, – подчеркнул Сергей Сокол.