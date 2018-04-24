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24.04.2018

Депутаты Заксобрания находятся в рабочей поездке в Ангарске

Ангарск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области 24 апреля в рамках парламентского контроля находятся в рабочей поездке в Ангарске.

Как сообщает пресс-служба ЗС, работа парламентариев проходит под руководством вице-спикера, председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Андрея Лабыгина, участие в выездной работе также принимают депутаты Эдуард Дикунов, Дмитрий Ершов, Алексей Козюра, Сергей Бренюк и Олег Тюменев.

В повестке рабочей поездки – посещение ряда объектов сферы здравоохранения. В частности, депутаты посетят филиал детской поликлиники, женскую консультацию, медицинский колледж, хоспис, осмотрят комплекс зданий в 85-м квартале. Кроме того, депутаты побывают в центре управления перевозками пассажиров автоколонны 1948. Итоги рабочей поездки будут подведены на совещании в администрации города.

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