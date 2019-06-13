Депутаты Заксобрания находятся в рабочей поездке в Черемхово

Черемхово, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение социально-значимых для жителей Черемхово вопросов – цель рабочей поездки спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и депутатов областного парламента, которая проходит 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Участие в выездной работе принимают вице-спикер областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виктор Побойкин и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова.

Прежде всего, областные парламентарии встретятся с депутатами городской думы и активом города Черемхово для обсуждения проблем и перспектив реализации вопросов местного значения городского округа. Кроме того, депутаты посетят ряд объектов в сфере образования, а также оценят эффективность использования средств федерального и областного бюджетов по программам формирования современной городской среды.

– Такие поездки в территории являются неотъемлемой частью нашей работы и основой для выстраивания конструктивных взаимоотношений с муниципалитетами. Сегодня программа очень насыщенная. Нам важно оценить эффективность освоения бюджетных средств, совместно с администрацией муниципального образования обозначить проблемные объекты и вопросы, для дальнейшей работы, пообщаться с горожанами, – подчеркнул Сергей Сокол.