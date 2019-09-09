Депутаты Заксобрания Приангарья настоят на принятии закона об освобождении людей, пострадавших от наводнения, от платы за электричество

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области намерены добиться установления меры социальной поддержки для пострадавших от наводнения граждан в виде освобождения от внесения платы за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Этот вопрос обсуждался на встрече спикера ЗС Сергея Сокола с генеральным директором Иркутскэнерго Олегом Причко. Во встрече также приняли участие вице-спикер Александр Ведерников, председатели комитетов Наталья Дикусарова и Николай Труфанов.

Председатель Законодательного собрания напомнил, что в июле 2019 года депутаты внесли подготовленный законопроект со всеми расчетами на рассмотрение в рамках 19-й сессии Законодательного собрания, которая состоялась 24 июля.

– Однако этот и другие законопроекты, направленные на помощь людям, пострадавшим от одного из самых масштабных наводнений в истории Иркутской области, были сняты с повестки фракцией КПРФ, – сказал Сергей Сокол.

Он также обратил внимание, что компания Иркутскэнерго уже приостановила рассылку квитанций и взыскание денег с потребителей. Олег Причко пояснил, что они, идя навстречу потребностям жителей пострадавших территорий, ждут решения властных структур, поскольку механизм должен быть четко регламентирован и принятие соответствующего закона возможно только депутатами ЗС. Если закон не будет принят, платежные поручения будут выставлены, так как иначе возникают налоговые последствия как у ресурсоснабжающих организаций, так и у самих пострадавших.

– Важно как можно более оперативно принять всю нормативную базу для правового обеспечения помощи людям, пострадавшим от стихии. К примеру, органы местного самоуправления сразу откликнулись на наше предложение освободить жителей населённых пунктов в зоне ЧС от налогов, находящихся в ведении муниципалитетов, решение о нулевых ставках по таким налогам уже приняты. Однако на уровне исполнительной власти региона процесс по непонятным причинам тормозится. Важно, чтобы жителям пострадавших территорий не надо было платить за электроэнергию уже сейчас, когда каждая копейка на счету и надо готовиться к зиме, чтобы людей не гоняли с показаниями по разным инстанциям, что всегда вызывает неудобства и дополнительные расходы, – сказал Сергей Сокол.