Депутаты Заксобрания Приангарья встретились с представителями Дагестана и обсудили духовно-просветительскую работу

Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова встретились с официальной делегацией республики Дагестан. Об этом пишет пресс-служба областного парламента.

Во встрече приняли участие богослов Ахмадгерей Абдурашидов, исполнитель духовно-патриотических песен Магомед Газимагомедов, советник председателя Народного собрания Республики Дагестан по вопросам укрепления и развития межнациональных, дружеских отношений в Сибирском федеральном округе Назир Генжеев, а также настоятель Иркутской соборной мечети, руководитель религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият», муфтий Фарит Мингалеев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и развития межнациональных, дружеских отношений, проведения духовно-просветительской работы и популяризации спорта. Сергей Сокол подчеркнул, что Законодательное собрание давно сотрудничает с Фаритом Мингалеевым, который ведет активную работу в координационном межконфессиональном совете при областном парламенте.

Спикер поблагодарил представителей делегации Дагестана и национальной общины в Иркутске за большой вклад в укрепление дружбы народов в Иркутской области. Как отметил председатель Законодательного собрания, особенно это важно для подрастающего поколения, ведь от его воспитания, взглядов, знания культур других народов зависит будущее нашего региона и страны.