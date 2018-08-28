Депутаты ЗС Приангарья не считают нужным расставаться с полномочиями по формированию стратегии развития региона

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Приангарья не считают правильным отказ от полномочий по участию в формировании стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Этот вопрос обсуждался 28 августа на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Законодательного собрания под председательством Бориса Алексеева. Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в областной парламент законопроект, предполагающий внесение изменений в Устав региона. Речь в нем идет о том, чтобы подготовка и принятие стратегии социально-экономического развития Приангарья стали сферой полномочий исключительно регионального правительства. Выступавший на комитете министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский отметил, что такое положение дел абсолютно не противоречит федеральному законодательству. Более того, из 85 субъектов РФ у 53 стратегическое планирование находится в сфере полномочий исполнительных органов власти. По заверениям министра, предлагаемые изменения ни в коей мере не умаляют возможности ЗС влиять на процесс стратпланирования в регионе – парламентарии все еще смогут вносить свои предложения в стратегию в процессе ее формирования. Евгений Орачевский также пояснил, что поводом для такого шага послужила ситуация с судьбой последней стратегии развития Иркутской области, которая не принимается уже почти два года. Он напомнил, что окончательный на тот момент вариант документа был внесен в областной парламент в конце 2016 года, в начале 2017 года принят в первом чтении, но окончательно до сих пор не утвержден. Между тем, согласно федеральному законодательству, все регионы должны принять подобные документы до 1 января 2019 года. Представитель губернатора в ЗС Роман Буянов заявил: – Мы никак не хотим уменьшить роль Законодательного собрания в подготовке стратегии. Но за полтора года с момента принятия документа в первом чтении не происходило никаких действий по нему. Губернатор готов взять на себя ответственность за принятие стратегии, так как дальнейшая отсрочка в принятии грозит нам неисполнением федерального законодательства. Однако Борис Алексеев отметил, что все это, скорее, повод для двух ветвей власти работать более плодотворно и активнее взаимодействовать. Он подчеркнул, что сам министр отнюдь не отрицает того, что на уровне профильного комитета работа по стратегии продолжала вестись. А не принята она до сих пор потому, что правительство региона не хочет услышать многочисленные претензии муниципалитетов к предложенному варианту документа, хотя ему неоднократно предлагали его доработать с их учетом. Об этом же напомнила и исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская. Она подчеркнула, что некоторые пункты предложенного варианта стратегии критичны для многих территорий. А, например, такие крупные муниципалитеты, как Иркутск и Братск, в ней вовсе не упомянуты. Тут же Евгений Орачевский предложил не смешивать два вопроса – рассматриваемую тему полномочий и содержание стратегии. Он также заявил, что озвучиваемые претензии нет смысла обсуждать, поскольку с момента подготовки проекта стратразвития прошло много времени, и он требует сейчас доработки и актуализации. Кстати, напомним, ранее все предложения ЗС по актуализации стратегии наталкивались на непонимание со стороны исполнительной власти. Заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Алексей Петров также напомнил присутствующим, что, помимо возможностей, очерченных федеральным законодательством, есть еще и сложившаяся практика и традиции. Согласно им стратегия социально-экономического развития региона всегда разрабатывалась совместно двумя ветвями власти. И до сих пор это не создавало никаких проблем. А попытка ограничить ЗС в возможности участвовать в формировании стратегии вызывает серьезное беспокойство. – Конечно, процедура работы над стратегией не будет вечной, ее надо сокращать и приближаться к принятию документа, – заявил Борис Алексеев. – Пусть у вас не получилось с нынешним составом Заксобрания – уверен, чудо свершится и все получится с новым составом, стратегия будет принята во втором и в окончательном чтении. Но это получится только при активном сотрудничестве с муниципальными образованиями Иркутской области, которые нуждаются в том, чтобы их услышали. Глава комитета также отметил, что предложенные изменения в Устав были направлены на научную экспертизу. Согласно ее заключению, принятие предложенных поправок недостаточно обосновано и сегодня представляется нецелесообразным. В результате все члены комитета проголосовали против принятия изменений в Устав, рекомендовав такое же решение принять и новому составу областного парламента. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... борис алексеев

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