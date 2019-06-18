Депутаты ЗС Приангарья предлагают изменить Водный кодекс РФ

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект федеральной законодательной инициативы в форме проекта федерального закона «О внесении изменения в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 кодекса Водного Кодекса Российской Федерации» одобрили члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Приангарья под председательством Романа Габова.

Как сообщает пресс-служба ЗС, существующая норма Водного кодекса запрещает движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных) в водоохраной зоне. Как пояснил автор законодательной инициативы депутат Олег Попов, предлагается дополнить список разрешенного транспорта другими видами, которые не несут экологической угрозы водным объектам. К таким относятся велосипеды, мопеды, электрокары и гужевой транспорт.

– Много населенных пунктов Иркутской области находятся на берегах рек и водоемов, многие люди любят кататься на велосипедах и не только вдоль берега, останавливаться на отдых – все они по закону являются нарушителями и могут быть привлечены к административной ответственности, – сказал Олег Попов.

Члены комитета поддержали инициативу.

– Последнее слово за федеральными парламентариями, но мы намерены добиться устранения этого пробела в законодательстве, чтобы права жителей области не ущемлялись, – подчеркнул Роман Габов.

Проект закона будет направлен в Совет законодателей Российской Федерации, после чего может быть внесен Законодательным собранием области на рассмотрение в Государственную думу.