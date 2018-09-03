Депутаты ЗС Приангарья предлагают установить условием предоставления отдельных мер соцподдержки возраст граждан

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Внести в региональное законодательство изменения, закрепляющие действующий порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, являющимся получателями пенсий по старости, намерены депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, с соответствующей инициативой вчера, 3 сентября, выступила фракция партии «Единая Россия» областного парламента.

– Сегодня, согласно законам Иркутской области, есть целый перечень мер социальной поддержки, налоговых льгот, одним из условий предоставления которых является назначение человеку страховой пенсии либо достижение им возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Инициатива депутатов направлена на предоставление права получать данные льготы независимо от факта получения страховой пенсии женщинам с 55 лет и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а также тем, кто имеет право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, – сказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Изменения затронут 13 региональных законов. В их числе такие законы Иркутской области как: «О транспортном налоге», «О ежемесячной доплате к страховой пенсии отдельным категориям граждан», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области», «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области». Также по достижении указанного возраста граждане смогут претендовать на получение всех сопутствующих социальных льгот, положенных лицам, имеющим звание «Ветеран труда Иркутской области».