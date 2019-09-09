Депутатом по округу №17 думы Иркутска по итогам жеребьевки стал коммунист Александр Перевалов

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатом по округу №17 в думе Иркутска по итогам жеребьевки стал коммунист Александр Перевалов. Также готовы результаты по думе Зиминского района, решения по Братску пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Облизбиркома.

По округу №17 равное количество голосов набрали справедливоросс Евгений Семенов и коммунист Александр Перевалов. В итоге удача улыбнулась «красному» кандидату – Александр Перевалов вытянул счастливый конверт.

За мандат в думе Зиминского района по округу №1 состязались Людмила Кренделева («Справедливая Россия») и Оксана Соснова («ЕР»). По результатам жеребьевки депутатское кресло досталось Оксане Сосновой.

Кроме того, на 10 сентября назначена жеребьевка по одномандатному округу № 12 думы Братска. Там депутатами желают стать коммунистка Оксана Петрова и самовыдвиженка Наталья Скачкова.