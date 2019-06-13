Депутатов думы Иркутска призвали к корректности

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Евгений Дроков обвинил коллег в некорректности и призвал не политизировать вопросы деятельности властей. Об этом он заявил 13 июня на внеочередном заседании думы при обсуждении работы «Иркутскавтодора».

– Сегодня, наверное, в преддверии выборов в городскую думу у нас был бенефис пяти-семи депутатов. С одной стороны, задавали правильные вопросы, а с другой – как-то это дёшево со стороны смотрелось, на мой взгляд, – прокомментировал народный избранник. – Существует балансовая комиссия, где все МУПы отчитываются раз в квартал, и любой депутат может прийти и там задать все вопросы. Сейчас понятно, что некоторые депутаты в преддверии выборов хотят повысить свою политическую популярность. Некорректно, коллеги.

Евгений Дроков говорит, что так, как сейчас работает «Иркутскавтодор», такого никогда не было. Иркутск содержится в чистоте, по крайне мере, в центре, в отличие от многих других городов.

В свою очередь, депутат Александр Квасов заявил, что народные избранники озвучивают претензии не от себя лично, а от населения, а его коллега Юрий Коренев подчеркнул, что Евгений Дроков сам «политизирует обычную хозяйственную деятельность».

– Люди в округах не должны страдать от того, что все деньги уходят на центр города, потому мы здесь и встречаемся. И вовсе здесь не выборы виноваты, или коммунисты, или единороссы. Причём здесь политика? – недоумевает депутат.

Впрочем, почему так активно не обсуждалась деятельность МУПов предыдущие пять лет, осталось неизвестным.