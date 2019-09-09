Депутатов трёх дум в Иркутской области определят по жеребьёвке

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области равное количество голосов набрали кандидаты в депутаты трёх дум – областного центра, Братска и Зиминского района. Кто из них получит мандат, определят жеребьёвкой 9 и 10 сентября. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.

В Иркутске, напомним, такая ситуация сложилась на округе №17. По итогам голосования Александр Перевалов от КПРФ и Евгений Семёнов от «Справедливой России» набрали по 797 голосов. Теперь окружной комиссии предстоит провести жеребьёвку.

– Я всегда считал, что наиболее справедливо в таком случае признавать победителем того, кто выдвинулся или зарегистрировался первым. Но когда я узнал реальную историю, произошедшую на территории Российской Федерации, я своё отношение к этому поменял. Была ситуация, когда два кандидата одновременно пришли либо на выдвижение подавать документы, либо на регистрацию, мужчина как джентльмен пропустил даму вперёд. Они набрали одинаковое количество голосов на выборах, потом долго судились, – рассказал Илья Дмитриев.

Сейчас, по закону, либо территориальная, либо окружная комиссия принимает решение о процедуре жеребьёвки. Комиссия сама решает, как она будет проходить. В Иркутской области во всех трёх случаях выбрали использовать для определения результата конверты. В один из них положат листок с надписью «Победитель», в другой – «Проигравший». Конверты в присутствии всех членов комиссии тасуются, затем определяется, кто из кандидатов будет тянуть конверт первым.

– Вытянул «Победитель», значит, победил, вытянул другой конверт, значит, нет. Вот такой простой механизм, – говорит руководитель облизбиркома, соглашаясь с тем, что отчасти это лотерея.

В Иркутской области не так часто проводят жеребьёвки на выборах, но периодически такое происходит.