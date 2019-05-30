Девять участников «ПолитСтартапа» пойдут на выборы в Иркутской области

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области девять участников проекта «ПолитСтартап» выиграли предварительное голосование «Единой России». Они выдвигаются кандидатами от партии в депутаты городских и районных дум, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.

Региональный координатор проекта «ПолитСтартап», заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области Артём Лобков подчеркнул, что проект «ПолитСтартап» позволяет молодым людям получить «входной билет» в политику и дает начинающим политикам основные знания, необходимые им для дальнейшей деятельности.

– Молодёжь активна, ей хочется делать мир лучше, справедливее, но часто молодые люди не знают, как правильно подготовить документ, чтобы стать кандидатом в депутаты и как правильно вести свою избирательную компанию. Наш партийный проект «ПолитСтартап» дает им ответы на эти вопросы. Участники имели возможность получить знания от известных политиков и политтехнологов, кроме того, с каждым из них работал наставник. Именно поэтому у нас такое большое количество выпускников проекта, которые прошли обучение и выдвинулись на предварительное голосование. Мы видим качественный результат. Молодые люди составили реальную конкуренцию свои старшим коллегам, победили, теперь они будут выдвинуты партией «Единая Россия» на выборы, которые состоятся в сентябре. Нам очевиден запрос жителей на обновление политических кадров, – отметил Артём Лобков.

Максимальное количество победителей предварительного голосования из числа участников проекта «ПолитСтартап» зафиксировано в Усть-Илимске. По результатам партийного отбора в Думу Усть-Илимска 8 сентября выдвинутся от партии три кандидата: сотрудник АО «Группа Илим» Дмитрий Матюнин, руководитель творческого коллектива ДК им. Наймушина Евгений Тэрыца, ведущий экономист МАОУ «Городская гимназия №1» Анастасия Емельянова.

В Иркутском районе на выборах в депутаты райдумы «Единую Россию» представят индивидуальный предприниматель Степан Поляков и продавец-консультант ООО «Рич Фэмили» Михаил Журин.

В Черемховском районе победу в предварительном голосовании одержала глава крестьянско-фермерского хозяйства Надежда Гордейко. В думу Слюдянского района баллотироваться при поддержке Партии будет педагог-психолог МБОУ СОШ №2 Илья Кадов. Стать депутатом думы Братска от «Единой России» планирует директор благотворительного фонда «Сибирский характер» Яна Синявская.

В областном центре кандидатом от «Единой России» в депутаты гордумы выдвинет свою кандидатуру исполнительный директор мебельного холдинга «Боард» Николай Папонов.

Анастасия Емельянова, участница проекта «ПолитСтартап» из Усть-Илимска, успешно прошедшая процедуру предварительного голосования, отметила, что знания, полученные ей в процессе обучения, уже помогли ей одержать победу в процедуре партийного отбора и будут применены в дальнейшем при разработке избирательной кампании на основные выборы.

– Безусловно, проект «ПолитСтартап» помог не только пройти внутрипартийный отбор, но и пошагово достойно пройти все его этапы, начиная от дебатов и заканчивая процедурой предварительного голосования. Многие из изученных технологий несомненно буду использовать на выборах. Сегодня мы вместе с моей командой разрабатываем программу проведения избирательной кампании. Будем работать и побеждать вместе с Партией и благодаря возможностям обучения, которые она нам дает, – подчеркнула участница кадрового проекта.

Напомним, проект «ПолитСтартап» дает молодым политикам шанс провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии в ходе борьбы за депутатский мандат, сотрудничать и лично общаться с опытными политиками, профессионалами в области политконсалтинга и политических технологий, а также стать частью команды партии «Единая Россия».