Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил с докладом на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Приангарья.

Тема выступления коснулась стратегических полномочий и компетенций, необходимых органам местного самоуправления для перспективного развития муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Сейчас за подписью губернатора Сергея Левченко подготовлены проекты «О внесении изменений в закон Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и правительством Иркутской области». Поправки касаются распоряжения земельными участками, а также перераспределения полномочий в сфере градостроительной деятельности.

– Для перспективного развития Иркутска у города должны быть необходимые полномочия и компетенции. А именно – принимать самостоятельные решения по ключевым направлениям – вопросам по распоряжению землями и формированию градостроительной политики, – отметил в докладе Дмитрий Бердников. – Начиная с 2016 года в Иркутске благоустроено 68 общественных пространств общей площадью более 3 миллионов квадратных метров. Впервые выполнен беспрецедентный по объему ремонт дорог – почти 2,5 млн квадратных метров полотна приведено в порядок. Построены и введены в эксплуатацию четыре новых школы, 21 детский сад, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Особо подчеркну: в случае принятия этих поправок начнут тормозиться те позитивные процессы, которые уже запущены в городе, те механизмы, которые позволяют развиваться Иркутску, помогать его жителям.

Дмитрий Бердников отметил, что город в полном объеме выполняет обязательства по государственным программам, повышает свою финансовую автономность. Это позволяет сохранять социальные обязательства перед горожанами и при этом обеспечивать дальнейшее развитие Иркутска.

Кроме того, на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Приангарья обсудили состояние бюджетов муниципальных образований, реализацию проектов «Народные инициативы» и «Формирование комфортной городской среды».

Как отметили участники заседания: депутаты ЗС третьего созыва, председатели Законодательного собрания области предыдущих созывов, главы и председатели дум муниципальных образований, члены Федерального Собрания РФ от Приангарья, Государственной Думы, представители регионального правительства, Общественной палаты Иркутской области, для стабильного развития муниципалитетов необходимо взаимодействие всех уровней власти.