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Политическая жизнь в Иркутской области
|22.05.2020
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Дмитрий Бердников вновь занимает пост секретаря иркутского отделения «Единой России»
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Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президиум генерального совета партии «Единая Россия» отменил решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря иркутского городского местного отделения ЕР. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.
Решение президиума подписано 19 мая секретарем генерального совета Андреем Турчаком. Документ предусматривает не только отмену решения об отстранении Дмитрия Бердникова от руководства городским отделением партии, но и отменяет назначение Алексея Савельева исполняющим полномочия секретаря горотделения «Единой России».
Тем временем в пресс-службе ЕР отметили, что соответствующий документ еще не поступал в региональное отделение «Единой России», поэтому пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно.