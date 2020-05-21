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Политическая жизнь в Иркутской области
22.05.2020

Дмитрий Бердников вновь занимает пост секретаря иркутского отделения «Единой России»

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президиум генерального совета партии «Единая Россия» отменил решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря иркутского городского местного отделения ЕР. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.

Решение президиума подписано 19 мая секретарем генерального совета Андреем Турчаком. Документ предусматривает не только отмену решения об отстранении Дмитрия Бердникова от руководства городским отделением партии, но и отменяет назначение Алексея Савельева исполняющим полномочия секретаря горотделения «Единой России».

Тем временем в пресс-службе ЕР отметили, что соответствующий документ еще не поступал в региональное отделение «Единой России», поэтому пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно.

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