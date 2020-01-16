Дмитрий Бердников: задачи, озвученные президентом страны, являются приоритетными в нашей работе

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Комментируя послание президента РФ Владимира Путина, мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что развитие областного центра ведется в соответствии с векторами, заданными федеральным центром.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Наш президент Владимир Путин подчеркнул, что реализация национальных проектов «требует нового качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами». Мнение иркутян является решающим в нашей работе. Более того, горожане – полноправные участники всех ключевых процессов.

В своем послании президент отметил важность создания условий для получения качественного образования, призвал обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка.

В Иркутске построенные за последние годы школы и детские сады являются образцом современных учебных заведений. Это просторные, комфортные, высокотехнологичные здания, отвечающие всем современным требованиям. В школе №19 работает конвергентный класс, действует крупнейший в России стационарный школьный планетарий.

Во всех новых детских садах работают группы для детей от одного года. Их создание является обязательным требованием при строительстве детских учреждений. Сейчас ведется работа над тем, чтобы к 2021 году закрыть потребность в местах для детей от полутора до трех лет. Сегодня в детских садах открыты 172 ясельные группы во всех округах города.

Начиная с 2015 года было построено и введено в эксплуатацию 21 детский сад, шесть новых современных зданий школ, еще 3 были капитально отремонтированы. Недавно начал работу новый детсад на улице Зимней на 350 мест, в этом году начнет работу новый детский сад на улице Сосновой на 350 мест.

В 2020 будет завершено проектирование по детским садам в мкрн. Лесной и в 6 мкрн. Ново-Ленино по 220 мест каждый, начали проектирование детского сада по ул. Радищева на 110 мест. Также в планах на ближайшие годы строительство новых блоков школ: к школе №57 по ул. Ярославского на 525 мест; к школе №53 по ул. Севастопольской на 525 мест; школе №75 по ул. Академической на 250 мест.

В Иркутске реализуется программа по поддержке молодых специалистов. Начиная с 2016 года выплачиваются «подъемные» молодым педагогам в размере 100 тысяч рублей. Всего такую социальную поддержку получили 629 педагогов. C 2020 года эту поддержку, наряду с учителями, врачами, работниками культуры будут получать молодые сотрудники учреждений физической культуры и спорта. Благодаря подобным мерам в 2019 году в образовательные организации Иркутска пришли работать почти 200 молодых педагогов.