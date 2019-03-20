Дмитрий Чернышов попросил проверить себя на предмет коррупции

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов обратился с заявлением к главе региона Сергею Левченко о проведении в отношении себя проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идёт о проверке достоверности и полноты сведений о доходах заместителя губернатора, его имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения установленных ограничений.

Сергей Левченко дал поручение управлению коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора Иркутской области и правительства региона организовать проверку в отношении Дмитрия Чернышова. Проверка будет проходить под личным контролем губернатора.

Инициатива Дмитрия Чернышова стала ответом на публикации в федеральных СМИ, в которых указывается, что семье замгубернатора принадлежит вилла в Италии. По данным прессы, дом записан на отца Дмитрия Чернышова. Стоит отметить, что по закону в декларации о доходах чиновники указывают сведения о своих заработках и объектах недвижимости, информацию о доходах и недвижимости супругов и несовершеннолетних детей. Сведения о родителях чиновники в декларациях не указывают.

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич ранее в комментарии Телеинформу заявила, что материал, вышедший в федеральных СМИ, – откровенная «залипуха» и «заказуха». Позже в соцсетях она сообщила, что аппарат губернатора готовит иски в суд по поводу публикации.

Напомним, ранее СМИ рассказали о неучтённой недвижимости губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Редакция газеты «Восточно-Сибирская правда» публично обратилась к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой провести проверку в отношении незадекларированной губернатором собственности. Речь идёт об участке площадью 25 соток по Байкальскому тракту в посёлке Ново-Разводная, на котором располагается трёхэтажный дом, гостевой дом и строение для персонала.