Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам приема граждан

Москва, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел в центральной общественной приемной партии прием граждан. Заявители подняли вопросы обеспечения инклюзивного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, выделения жилья детям-сиротам, возможного изменения правил дорожного движения и озвучили частные проблемы, сообщает пресс-служба реготделения партии. По итогам приема Дмитрий Медведев дал поручение губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру просвещения Ольге Васильевой проработать вопрос организации и развития инклюзивного образования. Речь, в частности, шла об этой проблеме в подмосковном Дмитрове. – Во-первых, такие школы нужны по всей стране. Просто чтобы люди не думали, что речь идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей, конкретным ребенком, но таких ситуаций много, вы сами знаете. И это образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным, – сказал он, отметив, что в Дмитрове, в частности, уже есть планы создать подобную школу. Также решение было принято о модернизации закона о жилье для детей-сирот. Эта тема в ближайшее время будет обсуждаться на совещании в правительстве. Медведев высказал мнение, что следует «посмотреть на какие-то более гибкие возможности, более гибкие инструменты» в данном вопросе. – Где-то, может быть, удобно и региону деньги давать, чтобы этими деньгами можно было распорядиться, но тогда, откровенно сказать – я сразу мыслю вслух – государство должно за этими деньгами контроль установить, потому что люди же все тоже разные, – сказал председатель партии. В числе вопросов была и установка знаков о дорожных камерах фото- и видеофиксации, а также изменение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. По данным темам, сообщил Медведев, поручения будут даны профильным членам правительства. – Я такое поручение дам, у нас есть комиссия, которая этим занимается, ее мой коллега (вице-премьер Максим Акимов – прим. ER.RU) возглавляет, и, естественно, министру внутренних дел (Владимиру Колокольцеву – прим. ER.RU), чтобы они позанимались, – сказал председатель партии, обратив внимание на важность «разумной» установки знаков, указывающих на наличие дорожных камер. Относительно снижения нештрафуемого порога превышения скорости Медведев сказал, что данный вопрос будет проанализирован. – Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, могу сказать, что по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине «не ловятся», в том числе и самим водителем, – отметил он, пообещав разобраться в вопросе. Была также озвучена волнующая многих родителей тема потребления детьми жевательных смесей с никотином. Данный вопрос государству необходимо регулировать, согласился Медведев, не исключив полного запрета на торговлю такого рода товарами. – В современных государствах просто так это не должны отдавать на откуп торговле, – подчеркнул он. По его словам, в этой сфере должно быть регулирование, «особенно для детей». Жительница дачного поселка, прилегающего к деревне Марушкино в Новой Москве, попросила помочь с газификацией населенного пункта и СНТ. Поручение о том, чтобы в ближайшее время завершить все необходимые работы Медведев дал главе «Газпрома» Алексею Миллеру, выразив уверенность в скором положительном разрешении вопроса. – Здесь, я думаю, есть шансы помочь, с учетом того, что там все-таки стройка идет, и магистраль прокладывается, – сказал председатель «Единой России». Как отметила, подводя итоги недели приемов, заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина, всего за неделю было рассмотрено 375 тысяч обращений. – Общественные приемные «Единой России» ведут постоянный прием граждан. Накануне дня рождения партии проходит общероссийская неделя приемов, когда открываются дополнительные точки приемов. В этом году их было больше 33 тысяч по всей стране. Действовали и 2 тысячи 615 местных приемных, и 85 региональных приемных, и, конечно, Центральная общественная приемная председателя партии в Москве, – рассказала Баталина. По ее словам, большая часть проблем была решена в ходе самой недели приемов. – Это проблемы, связанные с трудоустройством, оформлением самых разных льгот, пособий, защитой прав. Значительную часть проблем мы взяли в работу. На все вопросы будет дан ответ с максимальной проработкой и готовностью помочь, – подчеркнула заместитель секретаря генсовета «Единой России». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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