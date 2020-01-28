Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Москва, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел расширенное заседание бюро высшего совета партии. Главными темами встречи стало обсуждение реализации послания Федеральному Собранию и решений 19-го съезда «Единой России». Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в ходе заседания Медведев заявил, что «Единая Россия» – единственная партия, которая может организовать реализацию послания президента Федеральному Собранию. – Традиционно президентское послание рассматривается партией как часть нашей программы. Это подход честный и ответственный. При этом на нас, кто работает в «Единой России», ложится двойная ответственность. С одной стороны, мы – единственная пропрезидентская сила в нашей стране. С другой стороны, мы – единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране. Мы самая большая партия, в которой есть огромное количество депутатов муниципальных органов власти. В целом ряде регионов отделения партии возглавляют губернаторы. За последнее время их количество увеличилось. И наконец, у «Единой России» конституционное большинство в Государственной думе, – отметил он. Дмитрий Медведев также предложил усилить ответственность за работу исполнительной власти на местах. По его словам, у нее есть для этого все необходимые инструменты в виде своих представителей в законодательной и исполнительной власти. – Президент предлагает увеличивать ответственность Госдумы за назначение и работу правительства. Думаю, было бы правильным усилить и ответственность законодательных органов субъектов за работу исполнительной власти на местах, – предложил Медведев. Председатель «Единой России» обратил внимание и на что, что партии нужны новые идеи, с которыми она пойдет к избирателю и которые могут превратиться в реальные законопроекты. – Идеи, с которыми наши кандидаты подойдут к избирательному сезону и непосредственно выйдут на избирателя, должны быть абсолютно конкретными, чтобы впоследствии стать основой для законодательных инициатив или для партийных проектов. Поэтому нужно будет в ближайшее время провести заседание программной комиссии партии, причем в расширенном составе – с привлечением экспертного сообщества, – сказал он. Кроме того, он подчеркнул, что партия несет за новое правительство ответственность перед однопартийцами и гражданами страны, поэтому должна объективно оценивать работу правительства. – Каждое решение, которое принимается в Москве, должно отвечать запросам и нуждам людей на местах. Конечно, мы должны будем в максимальной степени координироваться с правительством, спрашивать за результаты работы и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации – все, что всегда партия и делала применительно к другим правительствам, которые работали в нашей стране, – заявил Медведев. При этом, как он отметил, «Единой России» нужно открыто и честно говорить о проблемах. – Мы должны стать реальным защитником людей в регионах. Это значит, что нужно говорить не только о позитиве, о положительных результатах – этого мало. Нужно открыто и честно говорить и о проблемах. Наш актив в регионах должен быть в курсе любой значимой конфликтной ситуации. Причем не просто ждать, когда придут пожаловаться, а уметь оперативно на эту проблему реагировать, – считает Медведев. В свою очередь, совету руководителей фракций «Единой России» поручено оперативно подготовить поправки в региональное законодательство, чтобы урегулировать вопрос выплат пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. С такой просьбой к партии обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. – Абсолютно это поддерживаю, но просто потому что это законодательство, оно должно быть в известной степени сквозным, в чем-то зеркальным и четко работающим, – сказал Медведев в ответ на предложение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака поручить совету руководителей фракции партии помочь правительству с изменением регионального законодательства по этому вопросу. Напомним, в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание бюро высшего совета «Единой России», в котором приняли участие представители социального блока правительства: вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр труда Антон Котяков, министр спорта Олег Матыцин, министр науки Валерий Фальков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр здравоохранения Михаил Мурашко. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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