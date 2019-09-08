Дмитрий Медведев отметил результат «Единой России» на выборах в Иркутской области

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» в Иркутской области по итогам Единого дня голосования получит фракцию большинства в городской думе областного центра.

Об этом сообщил секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол в ходе совещания председателя партии Дмитрия Медведева с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве, сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Кампании, которые мы вели в этот раз, были очень конкурентными. Из 13 кандидатов, которых мы выдвигали от «Единой России» в мэры, победили 11. Для нас крайне важна победа в Братске, Шелехове и Тулуне. Там наш кандидат убедительно выиграл пост мэра, и мы получили большинство в городской Думе: у нас из 25 депутатских мандатов – 15, – рассказал Сергей Сокол.

Также он отметил итоги выборов в гордуму Иркутска.

– Здесь нам удалось провести 14 кандидатов. Мы получим фракцию большинства и будем стремиться к получению конституционного большинства, – заключил секретарь реготделения.

– Результат очень хороший, мы вас с этим поздравляем. Надо дождаться окончательных итогов, но, очевидно, что результат сложился не только с учетом вашей работы, но и имея в виду то внимание, которое в последнее время было оказано Иркутской области в связи с теми сложными обстоятельствами, в которую область попала, – я имею в виду стихийное бедствие. То внимание, которое в конечном счете уделил и президент России Владимир Путин. Такие вещи западают в сердце людям, которые приходят на избирательные участки, – отметил Дмитрий Медведев.

По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6 тысяч 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 тысяч мандатов. В том числе – четыре кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 – глав регионов; 13 – депутатов региональных законодательных собраний; 22 – депутатов гордум; 83 – по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 тысяч 275 выборов в органы местного самоуправления.